В этом году правовым подразделениям системы МВД России исполняется 237 лет.

В этом году правовым подразделениям системы МВД России исполняется 237 лет. Началу юридической деятельности в российской полиции послужило утверждение Императрицей Екатериной II 8 апреля (19 апреля по новому стилю) 1782 года «Устава Благочиния или Полицейского», благодаря которому в России было сформировано полицейское право.Современная юридическая служба системы МВД России – это высокопрофессиональный коллектив, численностью свыше 5 тысяч человек. Слаженная работа и высокая компетентность юристов позволяет решать задачи по совершенствованию нормативно-правового регулирования, контролю за соответствием издаваемых правовых актов законодательству Российской Федерации, защите интересов ведомства в судах, осуществлению договорно-правовой работы и информационно-правовому обеспечению системы органов внутренних дел.Со дня принятия Конституции Российской Федерации по линии МВД России издано более 20 тысяч нормативных актов, порядка 1,5 тысяч федеральных законов, свыше тысячи указов Президента Российской Федерации, более 3,5 тысяч постановлений Правительства Российской Федерации и 13 тысяч нормативных актов МВД России.Ежегодно юристами проводится более 1 млн правовых и антикоррупционных экспертиз правовых актов. В рамках судебно-правовой защиты обеспечивается сбережение бюджетных средств. Так, в 2018 году общая сумма, сохраненная для казны Российской Федерации при осуществлении судебно-исковой работы, составила порядка 34 млрд рублей.Руководители правовых подразделений ведомства отмечают, что эффективная работа юридической службы МВД России – это многогранная, созидательная деятельность сотрудников, профессионализм и чувство долга которых являются основой обеспечения главенства закона в деятельности МВД России.