Всего планируется отремонтировать 22 дворовых территорий. На данный момент во дворах на улицах Растопчина, 53 А и Михайловская 57 завершена установка бордюрного камня. Также на Михайловской

Всего планируется отремонтировать 22 дворовых территорий. На данный момент во дворах на улицах Растопчина, 53 А и Михайловская 57 завершена установка бордюрного камня. Также на Михайловской улице закончены работы по устройству щебеночного основания для дальнейшего асфальтового покрытия. Позже будут заасфальтированы проезды, выезды, отремонтированы тротуары, установлены новые лавочки и урны. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: