Прошлой ночью в Александровском районе на 108-м километре трассы М-8 43-летняя автоледи наехала на внезапно вышедшего на проезжую часть лося. От сильного столкновения она получила черепно-мозговую травму и ушибы, сообщает пресс-служба ГБДД.

Прошлой ночью в Александровском районе на 108-м километре трассы М-8 43-летняя автоледи наехала на внезапно вышедшего на проезжую часть лося. От сильного столкновения она получила черепно-мозговую травму и ушибы, сообщает пресс-служба ГБДД.А в Селивановском районе накануне после 22 часов на дороге «Владимир-Муром-Арзамас» уже 50-летний водитель врезался в выскочившего на на дорогу лося. Пассажирка авто получила травмы и попала в больницу.