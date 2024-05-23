С осени прошлого года женщина прописывала в квартире гастарбайтеров за деньги.

Жительница Киржача с октября 2023 по февраль 2024 прописывала в своей квартире нелегальных мигрантов. Жить гастарбайтеры должны были в другом месте. Всего она помогла встать на учёт 32 людям.Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Владимирской области, завершены следственные мероприятия по 18 эпизодам фальшивой постановки на учёт мигрантов по месту проживания. Дело для привлечения к уголовной ответственности направлено в суд для рассмотрения по существу.