На старт, внимание, марш! Но только для малышей. Во Владимире прошли соревнования по спортивному ориентированию для воспитанников детских садов. Поблажек никаких, всё серьезно. Дистанция

На старт, внимание, марш! Но только для малышей. Во Владимире прошли соревнования по спортивному ориентированию для воспитанников детских садов. Поблажек никаких, всё серьезно. Дистанция сложная, а вот запутаться на местности легко. Дети поделились, что бежать было сложно. Но, видимо, мысль о призе не позволяла им сдаться. Наталья Меньшикова, участница соревнований по спортивному ориентированию: Очень тяжело