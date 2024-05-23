На Пекинке Ауди едва не раздавило фурой. Авария произошла 23 мая в 13:15 на улице Безыменского, у дома 26. Это первый километр автодороги Р-132 «Золотое кольцо». Как уточнили в ГИБДД области,

На Пекинке Ауди едва не раздавило фурой. Авария произошла 23 мая в 13:15 на улице Безыменского, у дома 26. Это первый километр автодороги Р-132 «Золотое кольцо». Как уточнили в ГИБДД области, 62-летний водитель фуры выехал на красный и врезался в иномарку. Алена Бусько, старший инспектор отдела ГИБДД области Водитель автомобиля МАЗ в составе полуприцепа Кроне,