Смотрите Вести в 14.30: в доме только недавно сгорел вейпшоп, а в подвал уже завезли...

Смотрите "Вести" в 14.30: в доме только недавно сгорел вейпшоп, а в подвал уже завезли тандырыБыстрее в Суздаль!- Первые три километра суздальской трассы откроют уже на днях. Губернатор и глава Росавтодора посмотрели, как продвигается стройка.За "сталинку"!- В доме только недавно сгорел вейпшоп, а в подвал уже завезли тандыры. Жильцов сталинки во Владимире достали соседи-арендаторы.Обыкновенный нацизм- О нацизме - в фактах, предметах, личных историях. Для тех, кому важно знать правду - выставка в ВлГУ.