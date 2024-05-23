Смотрите Вести в 14.30: в доме только недавно сгорел вейпшоп, а в подвал уже завезли...
Смотрите "Вести" в 14.30: в доме только недавно сгорел вейпшоп, а в подвал уже завезли тандыры
Быстрее в Суздаль!
- Первые три километра суздальской трассы откроют уже на днях. Губернатор и глава Росавтодора посмотрели, как продвигается стройка.
За "сталинку"!
- В доме только недавно сгорел вейпшоп, а в подвал уже завезли тандыры. Жильцов сталинки во Владимире достали соседи-арендаторы.
Обыкновенный нацизм
- О нацизме - в фактах, предметах, личных историях. Для тех, кому важно знать правду - выставка в ВлГУ.