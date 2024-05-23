В Вязниках предприятие «задолжало» зарплату сотрудникам на сумму свыше 4 миллионов рублей ООО...

В Вязниках предприятие «задолжало» зарплату сотрудникам на сумму свыше 4 миллионов рублейООО «Владтекс-экспорт» не выплатило 152 сотрудникам заработную плату за апрель 2024 года.Предприятие специализируется на производстве льняных, текстильных и хлопчатобумажных тканей. Общая сумма задолженности составила более 4 миллионов рублей.«Директору ООО «Владтекс-экспорт» внесено представление, в отношении руководителя организации решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Восстановление нарушенных прав работников находится на контроле надзорного ведомства.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений