В Вязниках предприятие «задолжало» зарплату сотрудникам на сумму свыше 4 миллионов рублей
ООО...
В Вязниках предприятие «задолжало» зарплату сотрудникам на сумму свыше 4 миллионов рублей
ООО «Владтекс-экспорт» не выплатило 152 сотрудникам заработную плату за апрель 2024 года.
Предприятие специализируется на производстве льняных, текстильных и хлопчатобумажных тканей. Общая сумма задолженности составила более 4 миллионов рублей.
«Директору ООО «Владтекс-экспорт» внесено представление, в отношении руководителя организации решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.
Восстановление нарушенных прав работников находится на контроле надзорного ведомства.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений