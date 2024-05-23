Синоптики прогнозируют заморозки ночью 24 мая местами по Владимирской области. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Владимира со ссылкой на центр по гидрометеорологии и мониторингу

Синоптики прогнозируют заморозки ночью 24 мая местами по Владимирской области. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Владимира со ссылкой на центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Температура может упасть до -2 градусов. При этом, согласно прогнозам сервиса «Яндекс. Погода», 24 мая днем ожидается +21 градус. В выходные погода будет теплой. В субботу, 25 мая,