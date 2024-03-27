Владимирские автобусы продолжают попадать в аварии. Сразу два ДТП с участием общественного транспорта произошли в городе за последние сутки. Оба маршрута обслуживает муниципальный

Владимирские автобусы продолжают попадать в аварии. Сразу два ДТП с участием общественного транспорта произошли в городе за последние сутки. Оба маршрута обслуживает муниципальный перевозчик “Владимирпассажиртранс”. Так, первая авария случилась вечером 26 марта возле торгового центра “Мегаторг”. Запись появилась во Вконтакте в сообществе “Подслушано автомобилистов”. Автобус марки “ВолгаБас” догнала легковушка. Как сообщили в ГИБДД области, информации