21-летняя жительница города Юрьев-Польский отправится в колонию за убийство своего сожителя В...

21-летняя жительница города Юрьев-Польский отправится в колонию за убийство своего сожителяВ отношении 21-летней жительницы Юрьев-Польского вынесен приговор.В пресс-службе Следственного комитета по Владимирской области сообщили, что в октябре 2023 года осужденная находилась по месту жительства со своим сожителем и знакомой, где они распивали спиртное."У нее на почве ревности произошел конфликт с сожителем, который собирался один уйти и продолжить отдыхать, в ходе чего девушка нанесла ему удар ножом. Заметив кровь, фигурантка вместе со знакомой вызвали скорую помощь, однако до ее приезда молодой человек от полученного ранения скончался. Прибывшие медицинские работники сообщили о случившемся в правоохранительные органы", - рассказали в ведомстве.В ходе расследования судом в отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Виновной назначено 7,5 лет наказания в колонии общего режима.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений