Жителя Владимирской области задержали вместе с девушкой из Воронежа в 33-ем регионе с 5 кг наркотического средства – эфедрона. Владимирец забрал наркотики из тайников в Беларуси и привез на

Жителя Владимирской области задержали вместе с девушкой из Воронежа в 33-ем регионе с 5 кг наркотического средства – эфедрона. Владимирец забрал наркотики из тайников в Беларуси и привез на родину, чтоб там продать. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры. О тайниках мужчине, который состоял в некой преступной группе, рассказал «организатор» в начале апреля 2023 года.