Судебные приставы Владимирской области наложили арест на семь автобусов
В отделение судебных...
Судебные приставы Владимирской области наложили арест на семь автобусов
В отделение судебных приставов Октябрьского района г. Владимира поступил исполнительный документ о наложении ареста на имущество, принадлежащее обществу с ограниченной ответственностью в пределах общей суммы исковых требований.
Как сообщают в пресс-службе УФССП по Владимирской области, в ходе совершения исполнительных действий судебными приставами было установлено, что должнику принадлежат 7 автобусов на праве собственности.
В рамках исполнительного производства сотрудниками службы был произведен арест указанных транспортных средств.
Фото: пресс-служба УФССП по Владимирской области