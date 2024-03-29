Судебные приставы Владимирской области наложили арест на семь автобусов В отделение судебных...

Судебные приставы Владимирской области наложили арест на семь автобусовВ отделение судебных приставов Октябрьского района г. Владимира поступил исполнительный документ о наложении ареста на имущество, принадлежащее обществу с ограниченной ответственностью в пределах общей суммы исковых требований.Как сообщают в пресс-службе УФССП по Владимирской области, в ходе совершения исполнительных действий судебными приставами было установлено, что должнику принадлежат 7 автобусов на праве собственности.В рамках исполнительного производства сотрудниками службы был произведен арест указанных транспортных средств.Фото: пресс-служба УФССП по Владимирской области