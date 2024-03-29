Во Владимирской областной филармонии чествовали работников культуры. С профессиональным праздником...

Во Владимирской областной филармонии чествовали работников культуры.С профессиональным праздником их поздравили заместитель губернатора Владимир Куимов и председатель Законодательного Собрания региона Ольга Хохлова.Они вручили благодарности, почетные грамоты, медали и премии.В сфере культуры и искусства во Владимирской области заняты более 7 тысяч человек. Это работники музеев и библиотек, домов культуры и сельских клубов, участники творческих коллективов.Благодаря их труду регион бережно сохраняет свое наследие, создает новые культурные пространства, ежегодно становится площадкой для проведения масштабных фестивалей. Многие их которых давно "звучат" на всю страну.Только в 2023-ем регион принял больше сотни региональных, всероссийских и международных мероприятий. Их будет еще больше в знаковый год - тысячелетия Суздаля.В рамках нацпроекта "Культура" продолжается "перезагрузка" отрасли, укрепляется материально-техническая база. Строятся и ремонтируются ДК, появляются модельные библиотеки, школы искусств получают новые инструменты, музеи- техническое оснащение. Приоритет - и развитие детского предпрофессионального образования.Владимир Куимов – заместитель губернатора Владимирской области:- Очень важная задача – организация, так называемой, предпрофессиональной подготовки, развитие сети детских школ искусств, где можно давать предпрофессиональное музыкальное и художественное образование.