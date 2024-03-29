В первом квартале курьерская служба стала доступна жителям еще 24 населенных пунктов Владимирской области.

В первом квартале курьерская служба стала доступна жителям еще 24 населенных пунктов Владимирской области.В целом по стране за первый квартал 2024 г. количество городов, где клиенты банка смогут воспользоваться услугами курьеров, выросло более чем в 2 раза – со 149 до 355. К концу года банк увеличит их число до 3,5 тыс. населенных пунктов.Сервис курьерской доставки работает в банке с 2022 года и достаточно популярен среди клиентов. Ежедневно в банк поступает до 80 тысяч заявок. Сегодня выездное обслуживание практически не отличается от посещения банковского офиса, оно также безопасно и защищает информацию клиентов. Клиенты ВТБ могут заказать кредитные, дебетовые и зарплатные карты, а также платежные стикеры. На встрече выездные менеджеры помогут оформить кредитные или сберегательные продукты банка, настроить цифровые сервисы и проконсультировать по всем вопросам обслуживания. Для вызова курьера достаточно оформить заявку на сайте банка, в ВТБ Онлайн или в контакт-центре. Услуга предоставляется бесплатно.«Повышение доступности финансовых продуктов и услуг – одна из ключевых целей стратегии ВТБ на 2024 – 2026 годы. Помимо расширения офисной сети, мы активно развиваем каналы, где клиентам удобно взаимодействовать с банком - в «цифре», по телефону или с курьером. В крупных городах, где высокий ритм жизни, во многих случаях гораздо проще выездному менеджеру доехать до клиента в кафе, на работу или в парк и оказать услуги, как в офисе. Поэтому мы активно расширяем не только число курьеров, но и территорию их работы. К концу года выездные сотрудники смогут обслуживать более 3,5 тыс. городов с населением более 10 тыс. человек, а в перспективе трех лет – 23 тыс. населенных пунктов с численностью от 1000 человек», – отметил Василий Палаткин, старший вице-президент ВТБ, руководитель департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания.В рамках новой стратегии ВТБ к концу 2026 года услугами выездных менеджеров смогут воспользоваться 92% россиян в 23 тыс. городах и поселках. Для 80% пользователей курьерская доставка заказанных продуктов и сервисов будет доступна за 24 часа.Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.Реклама.