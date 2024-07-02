В 2024 году правительство Владимирской области направило муниципальным образованиям свыше 2,4 млрд рублей на ремонт дорог в населённых пунктах.

В 2024 году правительство Владимирской области направило муниципальным образованиям свыше 2,4 млрд рублей на ремонт дорог в населённых пунктах. Об этом в своём рассказал губернатор Александр Авдеев.В частности, 1,8 млрд рублей выделено на ремонт автотрасс и тротуаров. Ещё 306 млн – на проведение работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Более 253 млн рублей пойдёт на проектирование и строительство сельских дорог.Как подчеркнул региональный руководитель, подрядные организации определены и уже приступили к работе на 80% объектов.«Например, ведётся строительство подъезда к деревне Глебово в Селивановском районе, через месяц начнут строить подъезд к деревне Лошаиха – в Камешковском, идёт проектирование реконструкции дороги от муромской трассы до Железниково–Варварино– Митькино в Судогодском районе», - написал Александр Авдеев.