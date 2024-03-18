Во Владимирской области за выходные две фуры вылетели с дороги. Обе аварии произошли на федеральной трассе М-7. Информация о ДТП появилась в социальных сетях. Комментаторы под записью

Во Владимирской области за выходные две фуры вылетели с дороги. Обе аварии произошли на федеральной трассе М-7. Информация о ДТП появилась в социальных сетях. Комментаторы под записью предполагают, что или водители уснули, или виной всему плохое содержание автомобильной дороги. Так, первая авария произошла 17 марта в половине четвертого утра на Южном объезде, на 200-ом километре