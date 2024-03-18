Учащихся 10 класса владимирской средней школы №8 приглашали на судебное заседание, где рассматривалось уголовное дело о незаконном хранении наркотических средств. Школьники наблюдали, как

Учащихся 10 класса владимирской средней школы №8 приглашали на судебное заседание, где рассматривалось уголовное дело о незаконном хранении наркотических средств. Школьники наблюдали, как судили местного жителя, рассказали в пресс-службе Фрунзенского райсуда. В ходе заседания оглашали обвинение, слушали свидетеля, зачитывали показания неявившихся свидетелей, исследовали доказательства. Также заслушали прения сторон и последнее слово подсудимого. Дети ознакомились с