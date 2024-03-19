Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

151 сотруднику вязниковской льняной фабрики не выплачивали зарплату. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.Фабрика задолжала работникам, в общей сложности, более четырёх миллионов рублей. Делом заинтересовались сотрудники надзорного ведомства после жалоб на ООО «Владтекс-экспорт». На место сразу же выехал заместитель межрайонного прокурора.Руководителю производства были внесены представления, в отношении него возбуждено административное дело по статье за нарушение трудового законодательства (статья 5.27 КоАП РФ). Сейчас люди уже получили свою заработную плату, а также компенсацию за задержку.