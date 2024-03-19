К концу недели жителей Владимирской области ожидают погодные сюрпризы. А именно - возможное...

К концу недели жителей Владимирской области ожидают погодные сюрпризы.А именно - возможное повышение температуры в некоторых районах Владимирской области до +8...10°C.В данный момент в нашем регионе погоду определяет скандинавский антициклон, сообщает Гидрометцентр России. Он обеспечивает ясную погоду без осадков.20 марта (в среду) во Владимире и во Владимирской области днём ожидается до +6 градусов тепла. Солнце будет выглядывать из-за облаков, дождей не прогнозируется.Атмосферное давление — 757 мм ртутного столба. Ветер — юго-восточный, 1 м/с. Спокойное магнитное поле.21 марта воздух прогреется до +7°C. При этом, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, апрель обещает стать первым месяцем, когда в умеренных широтах всё же наступит настоящая весна. Пока (в марте) днём тепло, но ночью прохладно — до -4°C.Прогнозируется, что лишь во второй половине апреля температура приблизится к отметке плюс 15 градусов.Народный прогноз погоды на 20 марта:На Руси говорили, что весной будет тёплая и солнечная погода, если видели в этот день жаворонков. Однако, если наблюдали зябликов – ждали затяжную «зиму».Фото: freepik.com