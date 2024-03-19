Смотрите Вести в 14:30: вспоминаем костерёвского художника Николая Владимирова
Исторические...
Смотрите "Вести" в 14:30: вспоминаем костерёвского художника Николая Владимирова
Исторические выборы
- Когда сила единения особенно важна. Владимирская область вместе со всей страной сделала свой выбор.
Второй шанс
- Впереди - долгожданное воссоединение с семьёй. Колонию в посёлке Головино Судогодского района покинули три женщины, помилованные по указу Президента России.
В глазах смотрящего...
- Он видел мир по-особенному. В память о костерёвском художнике Николае Владимирове.