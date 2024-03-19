Об этом сообщили представители городской администрации.

В ночь на 20 марта несколько улиц Владимира будут почищены от снега. Об этом сообщили представители городской администрации.Спецтранспорт будет работать с 20:00 до 7:00. Чтобы не мешать уборке, необходимо убрать свои машины со следующих улиц:Октябрьский проспект (газон);Ул. Мира (газон);Ул. Верхняя Дуброва, от остановки "Парк Дружба", до ул. Василисина;Ул. Верхняя Дуброва (вывоз снежных куч);Проспект Ленина, от ул. Верхняя Дуброва до Быковского проезда.