Об этом сообщили представители городской администрации.
В ночь на 20 марта несколько улиц Владимира будут почищены от снега. Об этом сообщили представители городской администрации.
Спецтранспорт будет работать с 20:00 до 7:00. Чтобы не мешать уборке, необходимо убрать свои машины со следующих улиц:
Октябрьский проспект (газон);
Ул. Мира (газон);
Ул. Верхняя Дуброва, от остановки "Парк Дружба", до ул. Василисина;
Ул. Верхняя Дуброва (вывоз снежных куч);
Проспект Ленина, от ул. Верхняя Дуброва до Быковского проезда.