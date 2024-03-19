Во Владимире стартует открытый экологический марафон «Клязьме посвящается!»
Сотрудники станции...
Во Владимире стартует открытый экологический марафон «Клязьме посвящается!»
Сотрудники станции юных натуралистов «Патриарший сад» информируют, что во Владимире стартовал марафон «Клязьме посвящается!»
Приглашаются команды, состоящие из 5-7 человек. Участниками команды могут быть учащиеся общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования Владимирской области с 1 по 11 класс.
Команда должна быть зарегистрирована в срок до 26 марта 2024 года по форме.
Экомарафон проводится в период с марта по май 2024 года. Командам предлагается выполнить задания и принять участие в следующих активностях:
1. Видеоприветствие команды.
2. Участие команды в региональной акции в рамках Всероссийского флешмоба «Голубая лента» во Всемирный день водных ресурсов 22 марта.
3. Конкурс эссе по теме: «Почему в экологическом календаре должен быть «День реки Клязьма»?
4. «Узнай свой водный след».
5. Участие команды в онлайн-лекциях и встречах с учеными и краеведами.
6. Индивидуальное участие членов команды в викторине «Что ты знаешь о реке Клязьма?»
7. «Экокодировка».
8. Проведение командой мастер-класса по водосбережению.
9. Участие команды в конкурсе плакатов «В защиту реки Клязьмы».
10. Фото-или видеозарисовка «Река Клязьма весенним днем».
Подведение итогов Экомарафона и награждение команд состоится на экологическом празднике - акции «День реки Клязьмы» в начале мая 2024 года.
Организаторы уточняют, что по всем вопросам (касающихся мероприятия) можно обращаться по телефону 8(4922)77-84-01 и электронной почте [email protected]
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Фото: Архив ГТРК "Владимир"