Сейчас этот амбициозный проект находится на стадии разработки. Как выглядела дворянская усадьба в Муромцево в период своего расцвета и как возродить ее в первозданной красоте?

Владимиро-Суздальский музей заповедник намерен восстановить имение Владимира Храповицкого в Судогодском районе. Сейчас этот амбициозный проект находится на стадии разработки. Как выглядела дворянская усадьба в Муромцево в период своего расцвета и как возродить ее в первозданной красоте? Об этом в интервью нашему телеканалу рассказала гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова.