Когда заменят все устаревшие лифты во Владимирской области? Замена лифтов в регионе и повышение...

Когда заменят все устаревшие лифты во Владимирской области?Замена лифтов в регионе и повышение энергоэффективности жилых зданий. Во Владимире состоялся круглый стол. В нем приняли участие члены комиссии по ЖКХ, общественной палаты региона, представители ТСЖ, управляющих организаций.Алексей Мокеев, генеральный директор областного фонда "Энергосбережение":- Года 3 или 4 назад во Владимирской области были некие организации, которые предлагали ставить погодозависимые арматуры, обещая жителям золотые горы экономии на отоплении. В итоге жители получали вместо экономии: валенки, сопли и пледы для согрева.Это происходило, потому что фонд домов старый. Поэтому сначала в зданиях важно провести тепловизионные обследования и утеплить фасады.Гендиректор областного фонда "Энергосбережение" подчеркивает: здесь нужны субсидии, в одиночку ни один дом с этой задачей не справится.Еще один вопрос круглого стола - замена лифтов. Все устаревшие лифты по регламенту нужно заменить до 15 февраля 2025 года. И фонд капитального ремонта недавно закупил почти 260 подъемников на сумму более семисот миллионов рублей. Их установят до декабря. Проблема остается серьезной. К примеру, меньше двух недель назад в новом жилом комплексе "Отражение" произошла жесткая остановка лифта.Сергей Маевский, генеральный директор фонда капитального ремонта:- Лифты - это наша безопасность. Мы сами видели, сколько случаев есть несчастных, что лифты падают. Вы знаете, что у нас в домах есть не только активные собственники. Кто-то занимает пассивную позицию. Кому-то все равно.Наталья Зотова, директор ассоциации собственников помещений в многоквартирных домах во Владимирской области:- Хочу призвать, чтобы все собственники отнеслись с пониманием, с ответственностью, что никто извне не придет и работу не проведет. Если еще есть время и желание перейти в общий котел, - это надо делать.