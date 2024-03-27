На переселение владимирцев из ветхого и аварийного жилья направили 604 миллиона рублей В мэрии...

На переселение владимирцев из ветхого и аварийного жилья направили 604 миллиона рублейВ мэрии Владимира рассказали о работе по расселению из ветхого и аварийного жилья. Программа реализовывалась при поддержке Фонда развития территорий.В нее были включены 34 дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Численность проживающих - 601 человек.На переселение людей направили 604 миллиона рублей. Уже расселены 23 многоквартирных аварийных дома. Жители 11 домов - на завершающем этапе переселения.А вот с 2017 года в областной столице насчитывается уже 55 аварийных объектов. В них проживает почти 1000 человек. Стоимость расселения превысит 1 миллиард рублей.В связи с приостановкой до 2025 года федеральной программы по расселению, в этом году его организуют за счет средств муниципалитета. В планах до конца года - расселить жителей "аварийных" адресов в Оргтруде: на Молодежной, 2 и Крупской 1/70.Глеб Серегин, заместитель главы администрации города Владимира:- Их площадь 1.5 тысячи квадратных метров, 42 квартиры, Ориентировочная стоимость мероприятий составит 179 миллионов рублей. На сегодня у нас часть финансирования уже предусмотрена.Михаил Поваров, заместитель начальника управления ЖКХ администрации г. Владимира:- Комиссия работает и создается по обращению граждан. Либо обращений органов государственно-жилищного надзора. На комиссию приглашаются собственники многоквартирного дома. И, соответственно, принимаются решения данный дом отправить на экспертизу.