2 апреля станет известно, насколько подорожает проезд в общественном транспорте. На это число в Министерстве государственного регулирования цен и тарифов области запланировано заседание.

2 апреля станет известно, насколько подорожает проезд в общественном транспорте. На это число в Министерстве государственного регулирования цен и тарифов области запланировано заседание. Оно пройдет в 10 утра. Первыми двумя пунктами в повестке прописано установление предельных тарифов на перевозки пассажиров и багажа автобусами и троллейбусами. Когда начнут действовать новые тарифы и насколько они изменятся, пока