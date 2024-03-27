Скоропостижно скончался заместитель руководителя Управления ФССП России по Владимирской области...

Скоропостижно скончался заместитель руководителя Управления ФССП России по Владимирской области Леонид Петрович Павлюк25 марта 2024 года скоропостижно скончался Леонид Петрович Павлюк - заместитель руководителя Управления ФССП России по Владимирской области, заместитель главного судебного пристава Владимирской области, советник юстиции 1 класса.Л.П. Павлюк прошел путь от начальника дежурной части, начальника отдела ОУПДС до заместителя руководителя Управления ФССП России по Владимирской области.В органах юстиции с 1999 года. Л.П. Павлюк организовал работу отдела организации ОУПДС, организационно-контрольного отдела, отделов государственной службы и кадров, делопроизводства.За годы службы награжден медалью "За отличную службу по охране общественного порядка", орденом "Мужества", медалью " В память 200-летия Министерства юстиции РФ", медалью "За вклад в развитие ФССП России", почетной грамотой ФССП России, медалью "10 лет ФССП".