Во Владимирской области будет работать «горячая линия» по вопросам противодействия телефонному...

Во Владимирской области будет работать «горячая линия» по вопросам противодействия телефонному мошенничеству29 марта 2024 года с 9.00 до 16.00 в прокуратуре Владимирской области будет работать «горячая линия» по вопросам противодействия телефонному мошенничеству.По телефону 8 (4922) 32-65-56 все желающие смогут получить информацию о том, как распознать телефонного мошенника и что делать, если вы уже столкнулись с фактом мошенничества.Кроме того, обратившиеся смогут узнать о порядке обжалования действий (бездействия) сотрудников правоохранительных органов при проведении процессуальных проверок и расследовании уголовных дел по фактам дистанционных хищений денежных средств, а также сообщить информацию о совершенных или готовящихся преступлениях в данной сфере.Прокуратура региона в очередной раз призывает всех граждан проявлять бдительность при поступлении внезапных звонков и смс-сообщений от работников банков, правоохранительных органов и иных структур."Самостоятельно проверяйте достоверность информации о возможных проблемах с банковскими счетами, работой Портала государственных услуг и пр. Не выполняйте требования о переводах денежных средств, не удостоверившись в надёжности собеседника", - прокомментировали в надзорном ведомстве.Фото: freepik.com