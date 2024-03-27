Во Владимирской области запустят электронную инфосистему для охотников
Сервис под неброским...
Во Владимирской области запустят электронную инфосистему для охотников
Сервис под неброским названием "Охота" позволит лучше ориентироваться в предложениях охотхозяйств, актуальных лимитах, доступных лицензиях, условиях добычи разных животных, начале и окончании сезонов охоты.
Владимирские охотники имеют возможность добывать: кабанов, лосей, лис и волков.
Из мелкой дичи: зайцев-беляков, уток, глухарей, тетеревов и рябчиков.
Электронная система, по замыслу её создателей, призвана, с одной стороны - помочь охотникам, а с другой - способствовать улучшению мониторинга за состоянием охотничьих ресурсов.