Во Владимирской области запустят электронную инфосистему для охотников Сервис под неброским...

Во Владимирской области запустят электронную инфосистему для охотниковСервис под неброским названием "Охота" позволит лучше ориентироваться в предложениях охотхозяйств, актуальных лимитах, доступных лицензиях, условиях добычи разных животных, начале и окончании сезонов охоты.Владимирские охотники имеют возможность добывать: кабанов, лосей, лис и волков.Из мелкой дичи: зайцев-беляков, уток, глухарей, тетеревов и рябчиков.Электронная система, по замыслу её создателей, призвана, с одной стороны - помочь охотникам, а с другой - способствовать улучшению мониторинга за состоянием охотничьих ресурсов.