Во Владимире перекроют движение по улице Батурина в связи с опиловкой деревьев В связи с...

Во Владимире перекроют движение по улице Батурина в связи с опиловкой деревьевВ связи с проведением работ по опиловке аварийных деревьев по улице Батурина, 30 марта с 8:30 до 16:00 будет перекрыто движение автотранспорта от ул. Мира до ул. Северная. Об этом сообщили в администрации города Владимира.Просьба заранее выбирать пути объезда."Центр управления городскими дорогами" приносит свои извинения жителям за доставленные неудобства.Фото: freepik.com