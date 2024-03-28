Во Владимире перекроют движение по улице Батурина в связи с опиловкой деревьев
В связи с...
Во Владимире перекроют движение по улице Батурина в связи с опиловкой деревьев
В связи с проведением работ по опиловке аварийных деревьев по улице Батурина, 30 марта с 8:30 до 16:00 будет перекрыто движение автотранспорта от ул. Мира до ул. Северная. Об этом сообщили в администрации города Владимира.
Просьба заранее выбирать пути объезда.
"Центр управления городскими дорогами" приносит свои извинения жителям за доставленные неудобства.
Фото: freepik.com