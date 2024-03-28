Александровская слобода была единственным местом во Владимирской области, которое посетил Пётр...

Александровская слобода была единственным местом во Владимирской области, которое посетил Пётр Первый28 марта - Всемирный день истории. В древнегреческой мифологии покровительницей этой науки считают музу Клио. В переводе её имя означает "дарующая славу".Именно этим и занимаются музейные историки - оживляют события прошлого в настоящем.В музее-заповеднике "Александровская слобода" такие "помощники Клио" тоже есть. На протяжении 12 лет здесь работает Анастасия Листопад.В музее специализируется на Средневековье, - особое внимание уделяя периоду опричнины.Анастасия подчёркивает: музейный историк - это не только исследователь. Нужно хорошо знать музейную коллекцию, уметь различать исторические периоды по вещественным источникам. Её "правой рукой" давно стала Анастасия Лакиза. Она активно выступает на всероссийских конференциях.Особый интерес для научного сотрудника представляет время правления династии Романовых. Это серьёзный проект, который Анастасия курирует в Александровской слободе.Анастасия Лакиза, научный сотрудник музея-заповедника "Александровская слобода":- Мы выяснили, что Александровская слобода была единственным местом во Владимирской области, которое посетил Пётр I. Конечно, этот факт необходимо было отразить в нашей музейной экспозиции. Я настолько увлеклась исследованием этого вопроса, что, проанализировав исследования предыдущих лет, выяснила: Пётр I приехал в Александровскую слободу для организации военных учений не только с потешными полками, но и с первым московским выборным полком.Читайте также:В музее-заповеднике «Александровская слобода» прошел праздник для многодетных семейВ музее-заповеднике "Александровская слобода" открыли новый формат экскурсийВ музее-заповеднике "Александровская слобода" открылась выставка, посвященная 500-летию основания Новодевичьего монастыря