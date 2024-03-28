Траурный митинг: владимирцы вспоминают Юрия Гагарина и его лётного наставника Владимира...

"Траурный митинг": владимирцы вспоминают Юрия Гагарина и его лётного наставника Владимира СерёгинаВ начале выпуска - к одной из главных тем дня. Россия сегодня вспоминает первого космонавта планеты Юрия Гагарина и его наставника Владимира Серёгина. На месте гибели Героев Советского Союза близ деревни Новосёлово в Киржачском районе состоялся траурный митинг. Репортаж Александра Сыпченко.У подножия 16 метровой стелы, том самом месте, где погибли покоритель звёзд Юрий Гагарин и его лётный наставник Владимир Серёгин - всегда свежие цветы.Почтить память двух Героев Советского Союза приехали первые лица области во главе с Губернатором Александром Авдеевым, представители Роскосмоса, федеральные чиновники, школьники, туристы.Глава региона уверен: никто не в силах вычеркнуть подвиг первого космонавта земли из истории. И сегодня, спустя 56 лет после его ухода, Юрий Гагарин остается символом победы нашей великой страны в Космосе.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Мы часто упоминаем слово "победа" в военной тематике, в спортивной тематике, а это была победа в технологиях, победа в мужестве, победа в стремлении советского народа быть передовым, и нам безусловно важно следовать именно этому подходу.К приезду тысяч гостей со всей России в деревне Новоселово долго готовились. В начале марта на постамент установили советский истребитель МиГ-29 с бортовым номером 01.По словам заведующего мемориальным комплексом Дмитрия Минаева, крылатая машина наглядно демонстрирует взлёт и покорение новых высот. Именно таким памятник видел другой легендарный космонавт - Алексей Леонов. Сюда он приезжал каждый год.Дмитрий Минаев, заведующий мемориальным комплексом:- "Самолет-мечта", - на чем мечтал летать первый отряд-космонавтов. Сам Алексей Архипович Леонов летал на нем, и именно этот самолет "МИГ-29" привезли в ноябре 2022 года, здесь он стоял у нас, его доукомплектовали, покрасили.Мемориальный комплекс в Новоселове обязательно будет полностью реконструирован и отреставрирован, - уверена председатель Законодательного Собрания Ольга Хохлова. Это отдельная часть соглашения между Роскосмосом и правительством Владимирской области. Мечта Алексея Леонова о создании здесь музея первых космонавтов должна исполниться до 2027 года.Ольга Хохлова, председатель Законодательного собрания Владимирской области:- Политическая воля нашего губернатора: сказал, - мы будем это делать, несмотря ни на что, но вместе с Роскосмосом. Они, конечно, должны помочь нам, и они обещали это сделать, хотелось бы, чтобы они свою часть сделали, а мы свою. Мы закончили это и пригласили всех на обновленный мемориал.Наталья Гагарина, племянница Юрия Алексеевича едва сдерживая слезы, на траурном митинге прочла стихотворение, посвященное любимому дяде Юре и его жене Валентине. Для нее он всегда был "первым".Наталья Гагарина, племянница Юрия Гагарина:- Среднерусские быстрые реки мы не раз еще поплывем, ты уйдешь от меня навеки, только вместе со мной вдвоем.В восстановленной церкви Андрея Первозванного или, как её еще называют - храме космонавтов, - прошла панихида. Те, кто не смог попасть на службу, смогли поставить поминальную свечу в часовне.Александр Сыпченко, Александр Чунаев "Вести-Владимир".Читайте также:Через Владимирскую область прошёл автопробег, посвященный 90-летию со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина«Покоритель звезд»: как владимирская земля возникала в судьбе Юрия Гагарина?Во Владимирской области на месте гибели Юрия Гагарина и Владимира Серёгина установили истребитель Миг-29