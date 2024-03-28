Для ВУЗа пролицензированы новые учебные программы, сообщил Александр Авдеев в соцсетях. Из телеграм-канала “Авдеев. О важном” Хорошие новости для тех, кто планирует поступать во

Для ВУЗа пролицензированы новые учебные программы, сообщил Александр Авдеев в соцсетях. Из телеграм-канала “Авдеев. О важном” Хорошие новости для тех, кто планирует поступать во Владимирский филиал ПИМУ. Для него пролицензированы следующие новые программы: специалитет по специальности 31.05.02 “Педиатрия” программы ординатуры 31.08.18 “Неонатология” и 31.08.19 “Педиатрия”. Подать документы на новые учебные направления абитуриенты смогут уже этим