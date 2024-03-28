За ложное сообщение о краже жителю Владимира грозит 3 года тюрьмы Житель города Владимира...

За ложное сообщение о краже жителю Владимира грозит 3 года тюрьмыЖитель города Владимира обвиняется в заведомо ложном доносе о совершении преступления.Судом установлено, что в октябре 2023 года 59-летний мужчина расстался со своей сожительницей, после чего та стала игнорировать его звонки и сообщения, а также всячески уклонялась от общения с ним.Решив отыскать женщину, обвиняемый позвонил в службу «112» и сообщил о том, что она украла у него 420 тыс рублей и мобильный телефон."Выехавшие по сообщению о преступлении сотрудники полиции предупредили мужчину об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ, но тот решил довести свой преступный умысел до конца и настаивал на своём", - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.В ходе проверки правоохранителями установлены настоящие обстоятельства произошедшего. Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд г. Владимира.Мужчине грозит до 3-х лет тюрьмыФото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений