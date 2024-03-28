Забил жену до смерти ножкой от табуретки, а тело выкинул в окно. Расследование уголовного дела о жутком убийстве завершено, сообщили в Следкоме. Напомним, преступление произошло 18 ноября

Забил жену до смерти ножкой от табуретки, а тело выкинул в окно. Расследование уголовного дела о жутком убийстве завершено, сообщили в Следкоме. Напомним, преступление произошло 18 ноября ночью. Конфликт случился у супругов, проживающих в доме №3В на улице Диктора Левитана. 44-летний мужчина схватил ножку от табуретки и забил жену до смерти. Тело он выкинул с