Жители деревни Мишино хотят присоединиться к округу Муром и готовы выйти с инициативой Жители...

Жители деревни Мишино хотят присоединиться к округу Муром и готовы выйти с инициативойЖители деревни Мишино много лет бьются с бездорожьем. Въезд в населённый пункт со стороны Вербовского микрорайона Мурома особенно по весне и осенью превращается для них в полосу препятствий. Об этом сообщает Муром24.рфЧтобы не месить грязь, люди даже готовы выйти с инициативой присоединить входящее в Муромский район Мишино к округу Муром.По словам жителей, капитального ремонта дороги не было никогда. Вот и приходится до "цивилизации" добираться не напрямую, а в объезд, наматывая лишние километры.Староста деревни Константин Семенов видит решение застарелой проблемы в присоединении Мишино, а возможно и всего Муромского района, к Мурому.- Приведу в пример деревню Орлово, которая входит в состав округа Муром. Там сделали освещение, пешеходные переходы, заасфальтировали все улицы. Видно, что проблемы город решает. Думаю, что мы с жителями проголосовали бы за то, чтобы присоединиться к Мурому. Мы прекрасно понимаем, что у города больше средств: и финансовых, и производственных мощностей. Многие наши проблемы они могут решить гораздо быстрее. Всё зависит от подхода. В городе есть большой опыт в этом плане, больше профессионалов. Хотим ,чтобы вопросы решались более качественно, и не только с дорогами. У нас проблем в деревне хватает. Понимаем, что всё сразу не сделается, но с чего-то начинать надо, - говорит староста деревни Мишино.На сегодняшний день в Мишино фактически проживает около трёхсот человек.Жители готовы в ближайшие дни собрать подписи и отправить инициативу о присоединении к городу на рассмотрение депутатам сельского поселения и района.Фото: Муром24.рф