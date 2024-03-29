В центре города сегодня посадили липы. Саженцы прикопали вдоль дороги от Студеной горы и по направлению к Золотым воротам. Как сообщил мэр Дмитрий Наумов в соцсетях, во Владимире

В центре города сегодня посадили липы. Саженцы прикопали вдоль дороги от Студеной горы и по направлению к Золотым воротам. Как сообщил мэр Дмитрий Наумов в соцсетях, во Владимире продолжаются работы по озеленению города. Сегодня под руководством главного садовника города Ирины Кузьменко, в самом центре города высадили 50 лип. Ирина Кузьменко, главный садовник г. Владимира Посадочные