Суздальскому АТП исполнилось 75 лет Семьдесят пять лет в этом году исполнилось старейшему...

Суздальскому АТП исполнилось 75 летСемьдесят пять лет в этом году исполнилось старейшему автотранспортному предприятию региона - Суздальскому АТП. В черно-белом архиве кинохроники сохранились кадры с одним из лучших водителей в его истории. Героем телевизионной "Панорамы" в 85-ом стал Анатолий Евдокимов. И, как выяснилось, он до сих пор работает в автохозяйстве. С человеком, который нашел свое место в жизни - познакомилась наша съемочная группа."В Суздале этого умельца знают многие. Шофер по профессии, - он давно завоевал репутацию мастера на все руки. Человека, который умеет всё.Про дядю Толю в гараже ходит легенда. Что однажды он починил машину времени...И теперь то и дело мотается на ней в далекий 85-ый год."Работает Анатолий Алексеевич в Суздальском автотранспортном предприятии. Водит большие пассажирские автобусы по междугородним маршрутам."На кадрах хроники тридцатилетний шофер Анатолий Евдокимов - в костюме, с приветливой улыбкой встречает пассажиров рейса Суздаль - Москва. Говорит, к той съемке не готовился. Наоборот. Оператор просил, чтобы всё было "по-настоящему"."Чтобы и грязь была, и масло. Ну, чтобы...что-то такого не было показного.""Рационализатор Евдокимов". Так эту серию "Панорамы" озаглавили авторы, восхищенные изобретением молодого механика. Анатолий Алексеевич тогда сконструировал стенд для испытаний автобусных коробок передач."Установка эта теперь успешно работает в гараже. Анатолий Евдокимов получил свидетельство за рацпредложение.""- А стенд этот уже естественно...?- Уже нет. И таких машин-то уже нет, и таких коробок уже нет, а мы все еще живем."Другие времена, другие машины, дядя Толя - всё тот же."- Дим! а Дим!- Что, дядь Толь?- Включи иди...- А с чего ты взял, что она у тебя не работает?"Как домой на работу Анатолий Алексеевич ходит пятьдесят пятый год. В Суздальское АТП он устроился сразу после армии. Предприятие тогда встречало свой расцвет.Крупнейшее автохозяйство в регионе занималось грузовыми, пассажирскими перевозками. Обслуживало туристов. Вместе с ними Евдокимов объездил половину континента."Я летал с автомобильным гонщиком мира на воздушном шаре, Жан Робером, французом."Одному из лучших водителей, в свое время ему доверяли обкатывать новенькие автобусы. Сейчас он возвращает в строй поломавшуюся технику. Дяде Толе 70 лет. Он по себе знает, каково это - стоять без движения.Анатолий Евдокимов, старший механик "Суздальского АТП":- Самый главный стимул, - он как-то поддерживает тебя. Что нужно на работу собраться, нужно одеться, нужно как-то себя поддержать. Не то, что там валяться в койке. Я знаю, что болит всё. Но нужно встать. И, когда приходишь на работу, проходит всё буквально. И до четырех часов! В четыре часа тебя как будто что-то обрубает. Всё!Директор Суздальского АТП Александр Сибирский смеется, вспоминая, как в позапрошлом году, напутав что-то с датами, коллектив поздравил Евдокимова с юбилеем. Анатолию Алексеевичу еще выписали премию. А оказалось, это был аванс.Александр Сибирский, генеральный директор "Суздальского АТП":- Ну, дядю Толю все поздравили, он тут тортиком проставился, все чайку попили, там, в конторе, в мастерской, водители, коллеги. Потом дядя Толя вечером приходит, говорит, "Александр Алексеевич, семьдесят лет только на следующий год, юбилей, премию-то может вернуть, что дали?". Говорю, "Толь, ну ладно. За хорошую работу пускай останется. Но придется еще один год работать.В гараже говорят, без Евдокимова здесь всё встанет. Сам он потихоньку готовит себе смену. Уверен: главное не работать спустя рукава. И чтобы человек был на своем месте.Николай Аронов, слесарь "Суздальского АТП":- Ну, он поругается, но это как бы всё, понимаете..."учительно". То есть, его выслушаем, он выскажется, обидится, возможно, но все равно поможет. Всегда подскажет в трудной ситуации."Я всегда говорю, первые пятьдесят лет тяжело, а потом все, привыкается. Вот этим пока и живем."Дарья Давыдова, Андрей Синягин "Вести-Владимир".