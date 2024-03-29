Сделать прививку от ветряной оспы рекомендуется детям, призывникам и тем, кто ранее не прививался и не болел, объяснили в Минздраве области. Таких вакцин поступило 2 тысячи доз. Также во

Сделать прививку от ветряной оспы рекомендуется детям, призывникам и тем, кто ранее не прививался и не болел, объяснили в Минздраве области. Таких вакцин поступило 2 тысячи доз. Также во Владимирскую область привезли тысячу доз коревой вакцины – для детей и взрослых, а еще 2250 доз вакцины против ротавирусной инфекции – для детей. Медикаменты были закуплены