Застройка территории бывшего Тракторного завода во Владимире должна начаться «в ближайшее время». Об этом в интервью «Шестому каналу» рассказал начальник владимирского управления

Застройка территории бывшего Тракторного завода во Владимире должна начаться «в ближайшее время». Об этом в интервью «Шестому каналу» рассказал начальник владимирского управления архитектуры и строительства. Однако Игорь Соловьев не стал уточнять, что именно планируется строить на месте ВТЗ. Игорь Соловьев, начальник управления архитектуры и строительства администрации г. Владимира Планы по развитию территории имеются. Я бы